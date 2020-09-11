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Егорова подала заявление об отставке с поста председателя Мосгорсуда

Егорова подала заявление об отставке с поста председателя Мосгорсуда
Ольга Егорова
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ольга Егорова подала заявление о прекращении ее полномочий на посту председателя Мосгорсуда с 23 октября. Об этом говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

Коллегия рассмотрит заявление Егоровой 22 сентября в 16:30.

Ранее ВККС и Комиссия при президенте по предварительному рассмотрению кандидатур на должность судей федеральных судов поддержали кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на аналогичный пост в Мосгорсуде.

Егорова возглавляет столичные суды с 2000 года. В последний раз она была переназначена на должность указом президента РФ от 25 октября 2014 года.

Ольга Егорова Мосгорсуд

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