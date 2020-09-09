Кремль подтвердил поддержку кандидата в председатели Мосгорсуда

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия при президенте по предварительному рассмотрению кандидатур на должность судей федеральных судов рекомендовала назначить на должность председателя Московского городского суда Михаила Птицына. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Заседание комиссии провел председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Днем ранее об этой рекомендации комиссии сообщил информированный источник "Интерфакса".

Комиссия также рекомендовала назначить заместителем председателя ВС Юрия Глазова, который ранее возглавлял Арбитражный суд Поволжского округа.

Конкурс на замещение должности главы Мосгорсуда был объявлен 8 июля. Ольга Егорова, которая руководит Мосгорсудом с 2000 года, заявляться на конкурс не стала. Срок ее полномочий истекает в октябре. Птицын стал единственным претендентом.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила его кандидатуру в августе.

Птицын сейчас является председателем Южного окружного военного суда и имеет первый квалификационный класс судьи. В 1992 году он окончил Военный институт по специальности "Правоведение" и затем защитил кандидатскую диссертацию.