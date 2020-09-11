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Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Грядущий визит Лукашенко в Россию, задержание чиновника Минпромторга, заявление главы Мосгорсуда об отставке и карантин в Армении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Лукашенко приедет в Россию 14 сентября. Встреча президентов России и Белоруссии пройдет в Сочи. В Кремле сообщили, что в планах нет ни подписания документов, ни пресс-конференции по итогам переговоров.

- Генпрокуратура Берлина готова передать России материалы по Навальному с его согласия. Между тем представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что страна не считает случившееся с оппозиционером вопросом двусторонних отношений с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин обосновать обвинения в адрес России. Spiegel пишет со ссылкой на источники, что Навального отравили более мощным веществом из группы "Новичок", чем применявшиеся ранее.

- В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 5,5 тыс. впервые с конца июля. Прирост составил 5 504 случая, на Москву пришлись 698 случаев заражения. В Кремле увеличение прироста сочли естественным с учетом возвращения россиян из поездок и начала учебного года. Между тем в Армении до 11 января 2021 года объявлен карантин, предусматривающий, в частности, ограничения на въезд.

- Израиль и Бахрейн договорились о нормализации отношений. Король Бахрейна также приглашен на церемонию подписания соглашения между ОАЭ и Израилем об установлении дипломатических отношений 15 сентября.

- Председатель Мосгорсуда подала заявление о прекращении полномочий. Заявление Ольги Егоровой, занимавшей пост с 2000 года, будет рассмотрено 22 сентября. Ранее была одобрена кандидатура председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына.

- Задержан замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Источник сообщил, что Антона Исаева заподозрили в организации мошеннических схем для хищения средств во время работы в руководстве ЦНИИ "Электроника". Чиновника арестовали до 13 октября.

- Правительство России переименовало Минкомсвязи. Теперь в сокращенном виде министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет называться Минцифры.

- "Норникель" назвал предварительную причину аварии на ТЭЦ в Норильске. Внутренняя экспертиза показала, что резервуар, из которого в конце мая вытекла 21 тонна топлива, имел конструктивные недостатки, ситуацию усугубила теплая погода.

- МВД России разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права. В частности, непристегнутый ремень и использование телефона на ходу предлагается считать основанием для прекращения экзамена. Также предусмотрено упрощение процедуры подачи заявления.

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