В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4956 до 4968, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 270 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 227,5 тыс. человек.