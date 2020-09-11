Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 11.09В России 1 051 874+5 504В мире 28 161 885+298 152

Прирост случаев COVID-19 за сутки в РФ оказался максимальным с 29 июля

Прирост случаев COVID-19 за сутки в РФ оказался максимальным с 29 июля
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России вырос до 5 504 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточный прирост повышается третий день подряд: накануне, 10 сентября, было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.

Последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля: тогда было выявлено 5 509 случаев заражения.

За сутки умерли 102 пациента, еще 5 734 человека выздоровели. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 млн 51 тыс. 874 случая коронавирусной инфекции, 18 365 умерших и 868 107 выписанных. Лечение продолжают 165 402 человека.

Заболеваемость в регионах

В Москве зарегистрированы 698 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли девять человек, выздоровели еще 1 256 пациентов.

По информации оперативного штаба, еще 216 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 175 - в Московской области, 161 - в Нижегородской области, 158 - в Ростовской области, по 133 новых пациента в Свердловской области, Ставропольском крае. Также 111 человек заболели в Воронежской области, 109 - в Ульяновской области, 107 - в Самарской области, 103 - в Калмыкии, 102 - в Красноярском крае, 101 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 1,02. В России этот показатель также равняется 1,02. Этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

14
Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.8 сентября. Власти Малайзии обязали жителей носить защитные маски в общественных местах.8 сентября. В Израиле эпицентрами распространения вируса остаются города с преимущественно ультраортодоксальным населением.7 сентября. Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.7 сентября. В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря.4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.
Хроника 09 января – 11 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

Замглавы Минкомсвязи РФ Людмила Бокова покинула пост

Замглавы Минкомсвязи РФ Людмила Бокова покинула пост

Источник заявил об обсуждении запуска рейсов Москва - Минск в октябре

Источник заявил об обсуждении запуска рейсов Москва - Минск в октябре

"Ъ" сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Навальный попал в больницу

РФ попросит Берлин о допуске российских специалистов на допрос Навального

Навальный попал в больницу

Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

В регионах России началось трехдневное голосование на выборах

Что случилось этой ночью: пятница, 11 сентября

"Норникель" счел преждевременным иск Росприроднадзора на 148 млрд руб.

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');