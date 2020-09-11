Прирост случаев COVID-19 за сутки в РФ оказался максимальным с 29 июля

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России вырос до 5 504 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточный прирост повышается третий день подряд: накануне, 10 сентября, было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.

Последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля: тогда было выявлено 5 509 случаев заражения.

За сутки умерли 102 пациента, еще 5 734 человека выздоровели. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 млн 51 тыс. 874 случая коронавирусной инфекции, 18 365 умерших и 868 107 выписанных. Лечение продолжают 165 402 человека.

Заболеваемость в регионах

В Москве зарегистрированы 698 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли девять человек, выздоровели еще 1 256 пациентов.

По информации оперативного штаба, еще 216 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 175 - в Московской области, 161 - в Нижегородской области, 158 - в Ростовской области, по 133 новых пациента в Свердловской области, Ставропольском крае. Также 111 человек заболели в Воронежской области, 109 - в Ульяновской области, 107 - в Самарской области, 103 - в Калмыкии, 102 - в Красноярском крае, 101 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 1,02. В России этот показатель также равняется 1,02. Этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.