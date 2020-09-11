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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
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Кремль счел естественным процессом текущий рост случаев COVID-19

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Незначительный рост заболевания коронавирусом в некоторых российских регионах является естественным процессом на фоне окончания сезона отпусков и начала учебного года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, действительно, видим незначительный рост в некоторых регионах. Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс", - сказал он журналистам.

При этом Песков заметил, что "это, слава богу, не обвальный рост". Он также отметил, что российская система здравоохранения находится в повышенной готовности к борьбе с коронавирусом, "и это уже делает ситуацию совсем другой, не так, как в начале пандемии".

Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать разницу в данных по количеству умерших с COVID-19 от оперативных региональных штабов и от Росстата, который сообщил о большем количестве скончавшихся от инфекции.

"Я просто не знаю, о какой разнице в цифрах вы говорите... Здесь я все-таки предлагаю ориентироваться на региональные штабы. Именно они публиковали, там была утвержденная методика", - ответил Песков.

"Я просто не знаю, на основе чего эти цифры формулировались в Росстате. Наверное, Росстат даст какие-то разъяснения на этот счет", - добавил он, порекомендовав журналистам обратиться за комментарием в это ведомство.

По данным оперштаба на пятницу, 11 сентября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России вырос до 5 504 случаев в 85 регионах. Этот показатель повышается третий день подряд: накануне, 10 сентября, было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.

Последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля: тогда было выявлено 5 509 случаев заражения.

Хроника 09 января – 11 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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