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Зюганов посчитал уголовно-наказуемым сбор идей по использованию мавзолея без Ленина

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) рассматривает как провокацию предложение Союза архитекторов России о конкурсе на концепцию ре-использования мавзолея Ленина, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"На мой взгляд, это уголовно наказуемое предложение", - сказал Зюганов журналистам в воскресенье.

Он напомнил в этой связи, что в обновленной Конституции есть поправка о единой и неделимой истории нашей страны, и на этом основании инициаторы идеи должны нести ответственность.

Зюганов отметил, что относится к такой идее "как к абсолютно циничной провокации". По его словам, "такого рода предложение - все равно, что бензином поливать горящий лес".

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию ре-использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей по ре-использованию мавзолея. Прием заявок продлится до 19 октября текущего года, а лучшие работы будут представлены 13 ноября. При этом в Союзе архитекторов подчеркивали, что они против сноса мавзолея.

Москва КПРФ Геннадий Зюганов

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