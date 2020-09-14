Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней испытаний

У четверти вакцинированных незначительно повысилась температура

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - За пять дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции привились более 250 москвичей, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе в понедельник.

"Абсолютное большинство чувствует себя отлично - 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий", - сказал представитель штаба. Он уточнил, что у четверти привившихся наблюдаются слабовыраженные симптомы - незначительное повышение температуры.

Сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их число будет увеличено до 20, уточнили в мэрии.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. По итогам осмотра и результатов анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

Первая партия вакцины Sputnik V производства Института Гамалеи выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска - в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве.

Хроника 09 января – 14 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус Sputnik V

Новости по теме

Новости

Два человека пострадали в перестрелке в центре Москвы

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Акции противников и сторонников Лукашенко начались в Москве

Пандемия коронавируса

В Москве темп прироста случаев COVID-19 за две недели составил 0,25%

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Подмосковье

Союз архитекторов запустил сбор идей по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов запустил сбор идей по использованию мавзолея Ленина

В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Егорова подала заявление об отставке с поста председателя Мосгорсуда

Егорова подала заявление об отставке с поста председателя Мосгорсуда

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');