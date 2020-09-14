Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней испытаний

У четверти вакцинированных незначительно повысилась температура

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - За пять дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции привились более 250 москвичей, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе в понедельник.

"Абсолютное большинство чувствует себя отлично - 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий", - сказал представитель штаба. Он уточнил, что у четверти привившихся наблюдаются слабовыраженные симптомы - незначительное повышение температуры.

Сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их число будет увеличено до 20, уточнили в мэрии.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. По итогам осмотра и результатов анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

Первая партия вакцины Sputnik V производства Института Гамалеи выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска - в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве.