Минздрав раскрыл детали III этапа испытаний COVID-вакцины Sputnik V

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Медики будут наблюдать за участниками III фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 Sputnik V в течение 180 дней, вся информация о побочных явлениях и нежелательных реакциях будет передаваться в специальную информационную систему, сообщает Минздрав России.

"Период участия в исследовании каждого добровольца - 180 дней. В течение всего срока все участники будут находиться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в среду.

Для отслеживания нежелательных реакций на применение вакцины в рамках исследования, которое началось 9 сентября, создано и запущено специальное мобильное приложение для фиксации основных параметров здоровья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что использование приложения - это первый подобный опыт не только для России, но и для всего мира.

В течение трех дней после введения вакцины каждый участник исследования должен будет ежедневно заполнять анкету в мобильном приложении - в ней будут вопросы о самочувствии. Потом заполнять анкету можно будет при наличии жалоб.

Все сведения из анкет - в частности, о нежелательных реакциях, поствакцинальных осложнениях и побочных проявлениях после иммунизации, если они будут, поступят в единую информационную систему и станут доступны врачам для анализа. Также в системе сохранятся данные о лекарствах, которые участник исследования принимал в течение месяца, пояснили в Минздраве.

Кроме того, приложение будет применяться и для контроля за состоянием граждан из групп риска, которых будут прививать вне рамок исследования. Как сообщалось, первая партия вакцины уже поступила в гражданский оборот, и такая вакцинация начнется в ближайшее время. Она будет идти параллельно с III фазой исследований, которое стартовало в среду. В ней примут участие, в общей сложности, 40 тыс. добровольцев.