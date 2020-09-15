Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

Оперштаб объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Москве объясняется увеличением объема тестирования и возросшей активностью горожан, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве зафиксирован рост числа новых случаев заражения COVID-19, это объяснимо и зависит от следующих факторов. В первую очередь, в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Количество тестов, которые делают лаборатории в столице, возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. Кроме того, в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест", - сказали в оперштабе.

По словам собеседника агентства, заполняемость записи на ПЦР-исследование в городских поликлиниках выросла практически в два раза.

"Запись на тестирование при этом не полная - доля свободных слотов составляет до 10% в течение недели. Тест-системы становятся все более точными, число ложноотрицательных тестов уменьшается. При этом доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась", - сказали в штабе.

Там также отметили, что рост новых случаев объясняется и транспортной активностью. "Число уникальных пассажиров на общественном и личном транспорте выросло на 6 миллионов. Работодатели вернули большую часть сотрудников к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, студенты - в вузы. Помимо этого, из регионов вернулись работники, приезжающие в столицу на сезонные заработки. Возобновился и внутренний туризм: с середины июня в Москве побывало более 1,5 млн туристов", - сказали в оперштабе.

Кроме того, стабильная эпидситуация позволила людям активнее общаться и передвигаться по городу. Из-за холодов вместо прогулок в парках и проведения времени на даче многие выбирают визиты в музеи, кинотеатры и кафе - это также увеличивает количество людей в общественных пространствах, отметил собеседник агентства.

В штабе также подчеркнули влияние фактора инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа. "При этом коронавирус не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остается высокой - 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%", - сказали в оперштабе.

Ранее во вторник стало известно, что в Москве за сутки выявили 730 новых случаев коронавируса. Это максимум за последние два с половиной месяца, больше случаев заражения (745) было зафиксировано 30 июня.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве открывается вертолётная выставка HeliRussia-2020

В Москве открывается вертолётная выставка HeliRussia-2020

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Два человека пострадали в перестрелке в центре Москвы

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Акции противников и сторонников Лукашенко начались в Москве

Пандемия коронавируса

В Москве темп прироста случаев COVID-19 за две недели составил 0,25%

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Подмосковье

Союз архитекторов запустил сбор идей по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов запустил сбор идей по использованию мавзолея Ленина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');