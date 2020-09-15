Оперштаб объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Москве объясняется увеличением объема тестирования и возросшей активностью горожан, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве зафиксирован рост числа новых случаев заражения COVID-19, это объяснимо и зависит от следующих факторов. В первую очередь, в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Количество тестов, которые делают лаборатории в столице, возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. Кроме того, в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест", - сказали в оперштабе.

По словам собеседника агентства, заполняемость записи на ПЦР-исследование в городских поликлиниках выросла практически в два раза.

"Запись на тестирование при этом не полная - доля свободных слотов составляет до 10% в течение недели. Тест-системы становятся все более точными, число ложноотрицательных тестов уменьшается. При этом доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась", - сказали в штабе.

Там также отметили, что рост новых случаев объясняется и транспортной активностью. "Число уникальных пассажиров на общественном и личном транспорте выросло на 6 миллионов. Работодатели вернули большую часть сотрудников к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, студенты - в вузы. Помимо этого, из регионов вернулись работники, приезжающие в столицу на сезонные заработки. Возобновился и внутренний туризм: с середины июня в Москве побывало более 1,5 млн туристов", - сказали в оперштабе.

Кроме того, стабильная эпидситуация позволила людям активнее общаться и передвигаться по городу. Из-за холодов вместо прогулок в парках и проведения времени на даче многие выбирают визиты в музеи, кинотеатры и кафе - это также увеличивает количество людей в общественных пространствах, отметил собеседник агентства.

В штабе также подчеркнули влияние фактора инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа. "При этом коронавирус не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остается высокой - 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%", - сказали в оперштабе.

Ранее во вторник стало известно, что в Москве за сутки выявили 730 новых случаев коронавируса. Это максимум за последние два с половиной месяца, больше случаев заражения (745) было зафиксировано 30 июня.