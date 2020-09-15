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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

В Москве за сутки выявлено более 700 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявлено более 700 случаев коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 5 529, сообщает оперштаб.

Накануне в России было выявлено 5 509 случаев. Последние две недели ежедневно выявляли около 5,1-5,5 тыс. заболевших коронавирусом. Более 5 тыс. заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября.

Всего в стране уже 1 073 849 эпизодов COVID-19.

В Москве за сутки выявлено 730 новых случаев коронавируса. Это максимум за последние два с половиной месяца, больше случаев заражения (745) было зафиксировано 30 июня.

Зафиксированы новые зараженные в 84 регионах страны. Еще 206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 151 - в Московской области, 165 - в Ростовской области, 139 - в Нижегородской области.

Скончались за сутки 150 человек, общее число жертв достигло 18 785.

Поправились и выписаны 18 785 пациентов, в том числе 5 605 за последние сутки.

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