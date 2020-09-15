"Винзавод" удивился объявлению о продаже здания на его территории

Центр попросил мэрию не вводить общественность в заблуждение

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Центр современного искусства "Винзавод" опроверг заявление департамента Москвы по конкурентной политике о том, что здание 1938 года постройки на земле комплекса выставлено на торги. На территории центра нет зданий, принадлежащих московскому правительству, заявили в пресс-службе.

Инвесторы смогут выкупить у города нежилое здание на территории центра современного искусства "Винзавод".

Одноэтажный кирпичный дом 1938 г. постройки находится в #ЦАО по адресу:4-й Сыромятнический переулок, д. 1, стр. 3.

Начальная цена лота - 16,4 млн руб.https://t.co/RvnWCQoh6n pic.twitter.com/wIaxOXtrj6 — ДГИ города Москвы (@DGI_mos) September 15, 2020

"Мы заявляем, что на территории центра нет объектов, принадлежащих правительству Москвы. Информируем также, что никакие помещения на территории центра на сегодняшний день не выставлены на продажу", - сообщили в пресс-службе "Винзавода".

Центр попросил департамент разместить достоверную информацию о продаваемом объекте и не вводить в заблуждение СМИ и потенциальных покупателей.

Департамент 14 сентября опубликовал на портале мэрии mos.ru объявление о продаже здания площадью 160 квадратных метров. Начальная цена была установлена в 16,4 млн рублей.

"Приобрести здание и использовать его в коммерческих целях могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. При этом расположение в границах объекта культурного наследия накладывает на будущего собственника определенные ограничения. Так, на территории памятника нельзя возводить новые объекты, увеличивать площадь и размеры существующих зданий, запрещается проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работы, не связанные с сохранением объектов культурного наследия", — заявил через пресс-службу глава департамента Владимир Ефимов.