Злоумышленники облили краской картины в галерее на "Винзаводе"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В одной из галерей на "Винзаводе" сорвали со стен и облили жидкостью произведения с выставки Василия Слонова "Небесный Иерусалим".

Директор галереи "11.12" Александр Шаров заявил, что обратился в полицию в связи с действиями неизвестных.

"Вчера мы открыли выставку "Небесный Иерусалим" Василия Слонова. Сегодня под видом зрителей пришли четверо мужчин и одна женщина, достали непрозрачные бутылки с ядовитой жидкостью и облили нам произведения красной краской. Одно произведение и несколько арт-объектов в виде мишек в ватниках с плакатиками они украли, унесли из галереи. Мы сейчас находимся в отделении полиции и пишем заявление по факту вандализма, нанесения ущерба и кражи произведений из галереи", - сказал Шаров "Интерфаксу".

Директор сообщил, что, по его данным, к происшедшему, возможно, причастны участники радикальной политической группы "SERB". "Это дело рук группы "SERB", - считает Шаров.

В пресс-службе "Винзавода" "Интерфаксу" сказали, что "полной информацией не владеют и не могут комментировать".