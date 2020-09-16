Эксперт заявила, что у вакцинированных больше антител, чем у перенесших COVID

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса дает уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших, сказала главный врач Инфекционной больницы №1, главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина, которая прошла вакцинацию.

"Вакцинацию я перенесла очень хорошо, повышения температуры не было, был только легкий дискомфорт в области введения (препарата - ИФ), который длился несколько часов. А теперь у меня высокий уровень антител - 1600, в несколько раз выше, чем у переболевших", - заявила Сметанина журналистам в среду.

"Решение о вакцинации против коронавирусной инфекции мною было принято без особых колебаний - ведь мы, врачи, каждый день сталкиваемся с пациентами, видим, как агрессивно может вести себя этот вирус и какие тяжелые осложнения дает это заболевание, особенно среди групп риска", - сказала она.

По ее словам, действие вакцины схоже с принципом вакцины от сезонного гриппа. "По аналогии с гриппом мы можем судить и о возможных эффектах вакцинации против COVID-19 - формирующийся после прививки иммунный ответ будет защищать человека от болезни и осложнений, и чем шире будет охват вакцинацией, тем массивней станет иммунная прослойка в популяции, что благоприятно скажется не только на привитых, но и на людях, которым вакцинация противопоказана", - сказала она.

Как пояснила инфекционист, регистрации вакцины против коронавирусной инфекции Sputnik V в августе этого года предшествовала колоссальная работа российских ученых и врачей, которые внесли свой вклад в ее создание и проведение клинических испытаний.

"В России накоплен огромный позитивный опыт по созданию вакцин, иммунобиологических лекарственных препаратов - мы применяем их десятилетиями и действительно видим эффективность - крайне показательной в этом плане является вакцинопрофилактика гриппа - лица, сделавшие прививку, не заболевают, либо болезнь у них протекает в легкой форме", - подчеркнула Сметанина.