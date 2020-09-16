Уральский полпред озаботился вакцинацией журналистов от коронавируса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов пообещал попросить федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, чтобы от COVID-19 привили всех журналистов, кто этого хочет.

По его словам, он предложит всех желающих журналистов включать в группу риска по коронавирусной инфекции, чтобы их вакцинировали в первую очередь.

Первая партия вакцины Sputnik V производства Института Гамалеи выпущена в гражданский оборот, ею сначала будут прививать людей из групп риска, и в первую очередь - врачей. Группы риска будут прививать параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве.

Глава Минздрава Михаил Мурашко высказывал мнение, что возможность массового использования вакцины появится в декабре 2020 года.