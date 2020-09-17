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Мэрия Москвы планирует завершить реновацию до 2032 года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве программу реновации планируют завершить до 2032 года, сообщил через пресс-службу глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, за первые три года программы новые квартиры получили уже более 18 тыс. москвичей, и еще 6 тыс. находятся в процессе переезда.

"Недавно эксперты Москомэкспертизы согласовали проект нового дома на улице Константина Федина, в нем запроектировано 24 однокомнатных квартиры, 93 двухкомнатных и 15 трехкомнатных", - заявил председатель комитета.

Это будет двухсекционный дом высотой от 10 до 14 этажей на 132 квартиры с одноуровневой подземной парковкой. Проект предусматривает строительство здания, устройство проездов и тротуаров, а также пешеходных зон с покрытием из плитки.

О том, что программа реновации может быть реализована досрочно, заявлял ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Ранее предполагалось, что программа завершится в 2032 году. Она предусматривает переселение 5174 домов. Очередной этап программы намечен на 2020-2024 годы, следующий - на 2025 -2028 годы, последний - на 2029-2032 годы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва Мосгосэкспертиза Валерий Леонов Сергей Левкин

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