Мэрия Москвы планирует завершить реновацию до 2032 года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве программу реновации планируют завершить до 2032 года, сообщил через пресс-службу глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, за первые три года программы новые квартиры получили уже более 18 тыс. москвичей, и еще 6 тыс. находятся в процессе переезда.

"Недавно эксперты Москомэкспертизы согласовали проект нового дома на улице Константина Федина, в нем запроектировано 24 однокомнатных квартиры, 93 двухкомнатных и 15 трехкомнатных", - заявил председатель комитета.

Это будет двухсекционный дом высотой от 10 до 14 этажей на 132 квартиры с одноуровневой подземной парковкой. Проект предусматривает строительство здания, устройство проездов и тротуаров, а также пешеходных зон с покрытием из плитки.

О том, что программа реновации может быть реализована досрочно, заявлял ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Ранее предполагалось, что программа завершится в 2032 году. Она предусматривает переселение 5174 домов. Очередной этап программы намечен на 2020-2024 годы, следующий - на 2025 -2028 годы, последний - на 2029-2032 годы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года.