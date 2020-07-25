В Москве запустят мобильное приложение для участников реновации

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Для удобства участников программы реновации жилья в столице разработают специальное мобильное приложение, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время в работу строительного комплекса активно внедряются цифровые технологии и электронные сервисы. Принято решение о разработке специального мобильного приложения для участников программы реновации, которая касается более миллиона москвичей", - сказал он, отметив, что его можно будет установить на телефон или планшет.

По словам заммэра, с помощью этого приложения москвичи смогут узнать статус готовности своей будущей квартиры, особенности проектирования домов и обустройства прилегающих к ним территорий.

"Более того, каждый участник сможет в удаленном режиме с помощью этого приложения оформить необходимые для переезда документы", - пояснил Бочкарев.

Он подчеркнул, что приложение находится в стадии разработки и говорить о точных сроках его запуска рано.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв.м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома.