Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 25.07В России 806 720+5 871В мире 15 736 499+225 342

В Москве запустят мобильное приложение для участников реновации

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Для удобства участников программы реновации жилья в столице разработают специальное мобильное приложение, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время в работу строительного комплекса активно внедряются цифровые технологии и электронные сервисы. Принято решение о разработке специального мобильного приложения для участников программы реновации, которая касается более миллиона москвичей", - сказал он, отметив, что его можно будет установить на телефон или планшет.

МоскваСобянин сказал, когда определят этапы переселения домов по реновацииЧитать подробнее

По словам заммэра, с помощью этого приложения москвичи смогут узнать статус готовности своей будущей квартиры, особенности проектирования домов и обустройства прилегающих к ним территорий.

"Более того, каждый участник сможет в удаленном режиме с помощью этого приложения оформить необходимые для переезда документы", - пояснил Бочкарев.

Он подчеркнул, что приложение находится в стадии разработки и говорить о точных сроках его запуска рано.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв.м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома.

Перед лицом реновации

9
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва

Новости по теме

Новости

В столице вновь подрались выходцы с Кавказа

Еще 9 участников армяно-азербайджанских драк задержаны в Москве

Проезд в транспорте Подмосковья снова можно будет оплатить наличными

Проезд в транспорте Подмосковья снова можно будет оплатить наличными

Кинотеатры Москвы откроются 1 августа комедиями и семейными фильмами

Кинотеатры Москвы откроются 1 августа комедиями и семейными фильмами

14 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Власти Москвы рассказали, где в метро больше пассажиров в масках

Власти Москвы рассказали, где в метро больше пассажиров в масках

Более 25 человек задержали в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы

На станции метро "Новокузнецкая" нашли подозрительный предмет

Пандемия коронавируса

Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре

Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');