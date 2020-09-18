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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
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В Москве не будут снова вводить пропуска из-за роста случаев COVID-19

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Незначительный, но стабильный рост заболеваемости коронавирусом в Москве не приведет к введению новых масштабных ограничительных мер, сообщил "Интерфаксу" источник в городской администрации.

Ранее в соцсетях появилась информация, что с 20 сентября в Москве будут введены дополнительные коронавирусные ограничения, а уведомления об этом получили работники бюджетных и коммерческих организаций.

"Мы фиксируем стабильный рост заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в Москве может вырасти до 1500 в сутки, но это ожидаемое явление", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подъем заболеваемости объясняется началом учебного года, возвращением горожан из отпусков, рядом других факторов.

Он подчеркнул, что некоторое увеличение числа заболевших "не станет поводом для введения в Москве новых масштабных карантинных мер - закрывать экономику и вводить цифровые пропуска не планируется".

Источник "Интерфакса" в федеральном правительстве подтвердил эту информацию. По его словам, ситуация в России с коронавирусом "является контролируемой".

"Система здравоохранения готова к некоторому росту числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, отработаны методики лечения заболевания", - сказал источник.

"Следует понимать, что кардинально решить проблему COVID-19 можно будет только после начала массовой вакцинации населения", - сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 805 случаев заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в пятницу.

Это максимальное число зафиксированных за сутки новых заболевших с 26 июня. Суточный рост этого показателя в столице составил 0,3%. Днем ранее в Москве было выявлено 730 новых заразившихся.

Хроника 09 января – 18 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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