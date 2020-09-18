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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня

Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня
Фото: Reuters

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрировано 5 905 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб.

Последние две недели количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5,1-5,5 тыс. заболевших коронавирусом, новый рост выявленных случаев отмечен с начала текущей недели. Более 5 тысяч заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября.

В Москве суточный прирост составил 805. Больше случаев заражения (813) было зафиксировано 26 июня. В штабе объясняют увеличение прироста тем, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Кроме того указывается, что в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест.

Всего в стране уже 1 091 186 случаев заражения. По этому показателю РФ остается на четвертом месте в мире. Лидируют в антирейтинге США с 6,67 млн заболевших. Следом идут Индия (5,21 млн) и Бразилия (4,45 млн).

За сутки скончались от COVID-19 еще 134 человека, общее число жертв достигло 19 195 человек.

Выздоровели и выписаны 901 207 пациентов, в том числе 5 339 человек за последние сутки.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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