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Сбербанк задумал построить дата-центр на юго-востоке Москвы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Москве на сайте "Активный гражданин" начались общественные слушания по проекту строительства нового высокотехнологичного дата-центра для Сбербанка, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Обсуждение продлится до 1 ноября.

По словам чиновников, банк собирается начать строительство на участке площадью 1,53 га по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 12 а, корпус 1, владение 12. Кроме дата-центра, в котором разместят серверное и сетевое оборудование, комплекс будет включать центр по оказанию услуг и научно-производственной деятельности.

"Подобные инвестиционные проекты благоприятно сказываются на развитии районов, и дополнительно такие проекты смогут обеспечивать рабочими местами граждан", - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.

Москомархитектура Сбербанк Москва

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