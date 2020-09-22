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Трое пострадавших в ДТП в центре Москвы попали в реанимацию

Трое пострадавших в ДТП в центре Москвы попали в реанимацию
ДТП в центре Москвы
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Трое госпитализированных в результате серьезного ДТП на улице Остоженка в центре Москвы находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как тяжелое, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"У двух пострадавших пешеходов - 35-летней женщины и 49-летнего мужчины - множественные переломы. Такие же травмы получила и 25-летняя пассажирка автомобиля "Инфинити", водитель которого совершил наезд на пешеходов", - сказал собеседник агентства.

По его информации, виновник ДТП - 26-летний уроженец Азербайджана - получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что около 16:20 понедельника, 21 сентября, водитель "Инфинити", двигаясь по улице Остоженка в сторону Зубовского бульвара, проскочил на красный сигнал светофора и столкнулся с "Мерседесом". От удара "Инфинити" отбросило на тротуар, в результате чего пострадали два пешехода. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств" (наказание - до трех лет лишения свободы).

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что по предварительным данным, за несколько сотен метров до места ДТП водитель "Инфинити" также проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Москва Остоженка

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