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Автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы

В результате пострадали три человека

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль влетел в пешеходов после столкновения с другой легковушкой в центре Москвы, три человека пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД в понедельник.

"Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц Остоженка и Померанцев переулок. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов", - сказали в пресс-службе управления.

По предварительным данным, пострадали три человека. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.

Телеканал "360" со ссылкой на источник сообщил, что машина, сбившая пешеходов, принадлежит начинающему певцу Эльмину Гулиеву (выступает под псевдонимом Эллей).

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