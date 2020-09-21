Автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы

В результате пострадали три человека

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль влетел в пешеходов после столкновения с другой легковушкой в центре Москвы, три человека пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД в понедельник.

Четыре человека пострадали в мощной аварии на Остоженке в Москве, сообщил наш корреспондент. После столкновения одна из иномарок вылетела на тротуар и сбила пешеходов.



Публикуем видео с места. pic.twitter.com/igfj00YWPx — Телеканал 360° (@360tv) September 21, 2020

"Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц Остоженка и Померанцев переулок. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов", - сказали в пресс-службе управления.

По предварительным данным, пострадали три человека. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.

Телеканал "360" со ссылкой на источник сообщил, что машина, сбившая пешеходов, принадлежит начинающему певцу Эльмину Гулиеву (выступает под псевдонимом Эллей).