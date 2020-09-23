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Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Гулиева об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 ноября 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Изначально московская полиция предъявила ему обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Позднее Гулиеву ужесточили обвинение по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии опьянения), поскольку полицией было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Как стало известно на судебном заседании, Гулиев признал свою вину в ДТП, но настаивал, что был трезв.

Накануне, 22 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Полицией было установлено, что 21 сентября на регулируемом перекрестке на улице Остоженка водитель автомашины Infiniti проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. От удара иномарку вынесло на тротуар, по которому в это время шли люди.

В результате ДТП двое пешеходов - мужчина и женщина, а также пассажир виновника аварии получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы бригадами скорой помощи в медицинские организации.

За рулем Infiniti находился Гулиев.

Эльмин Гулиев Таганский суд Москва МВД

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