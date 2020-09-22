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Возбуждено дело против водителя, сбившего пешеходов в центре Москвы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следственное управление УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве возбудило дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)". Оно возбуждено в отношении мужчины, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.

21 сентября около 16:20 на регулируемом перекрестке на улице Остоженка водитель белого автомобиля Infiniti проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mercedes. От удара Infiniti вынесло на тротуар, по которому в это время шли люди.

В результате ДТП двое пешеходов – мужчина и женщина, а также пассажир виновника аварии получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы бригадами скорой помощи в медицинские организации.

"У двух пострадавших пешеходов - 35-летней женщины и 49-летнего мужчины - множественные переломы. Такие же травмы получила и 25-летняя пассажирка автомобиля Infiniti, водитель которого совершил наезд на пешеходов", - сообщил ранее собеседник "Интерфакса".

По его информации, виновник ДТП – 26-летний уроженец Азербайджана – получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Телеканал "360" ранее сообщил, что за рулем сбившего пешеходов автомобиля находился певец Эльмин Гулиев.

В настоящее время водитель иномарки задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся необходимые следственные действия, добавила Ирина Волк.

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