В крови рэпера, врезавшегося в людей в центре Москвы, нашли наркотики

На месте ДТП в центре Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Полиция установила наличие наркотиков в крови водителя, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, и ужесточила ему обвинение.

По данным СМИ, за рулем автомобиля Infiniti находился 26-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который уже многократно привлекался к административной ответственности.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, учитывая наличие наркотиков в крови водителя, принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое: в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии опьянения (пункт "а" части 2 статьи 264 УК РФ).

Изначально московская полиция предъявила ему обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Накануне московская полиция возбудила уголовное дело в отношении виновника ДТП, в результате которого пострадали трое человек. Полицией было установлено, что 21 сентября на регулируемом перекрестке на улице Остоженка водитель Infiniti проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. От удара иномарку вынесло на тротуар, по которому в это время шли люди.

В результате ДТП двое пешеходов - мужчина и женщина, а также пассажир виновника аварии получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. По данным СМИ, две пострадавшие в ДТП женщины находятся в тяжелом состоянии, одной пришлось ампутировать часть ноги.