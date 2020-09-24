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В Москве началась вакцинация медиков от COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинация медиков от коронавируса развернута в Москве в 11 городских поликлиниках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В четверг Собянин посетил детско-взрослую поликлинику по адресу Большой Строченовский переулок, дом 23, в которой организован один из центров вакцинации медицинских работников столицы от COVID-19.

"У нас поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, которые находятся на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики", - сказал Собянин.

Он отметил, что нужно воспользоваться такой возможностью, пока она есть. "Потому что у нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим", - сказал Собянин.

По словам мэра, это явление объяснимо, так как осенью возрастает количество заболеваний ОРВИ и гриппом. "В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, поэтому очень важно обезопасить врачей от возможного заражения", - сказал Собянин.

Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, городские центры вакцинации медиков были развернуты на базе 11 поликлиник для взрослых. В первую очередь, вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медицинские сестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медицинских сестер, берущих образцы крови и другого биоматериала на дому. Для проведения вакцинации медиков поступило 3 472 дозы.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, с 15 сентября прошли вакцинацию 126 медицинских работников городской системы здравоохранения.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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