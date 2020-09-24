Переболевшим COVID-19 делать прививку в этом сезоне не нужно

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Переболевшим коронавирусом со сформированным иммунитетом не нужно прививаться в этом сезоне, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что у переболевших нужно измерять специфический уровень защитных антител, и обычно у переболевших в легкой форме он невысокий и, возможно, им тоже стоит прививаться - об этом нужно консультироваться с врачом.

Мурашко также сообщил, что поставки вакцины от коронавируса с промышленных предприятий (в большем масштабе) начнутся в конце октября - ноябре.

Глава Минздрава подчеркнул, что в настоящее время завершился первый этап поставок вакцины против гриппа в регионы, начинается второй этап, перечислено еще 4 млрд рублей на закупку вакцин для регионов.