Число случаев ОРВИ и гриппа в Москве за три недели выросло в три раза

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Москве, наряду с ростом выявленных случаев COVID-19, растет сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Количество случаев ОРВИ и гриппа у нас за последние три недели выросло в три раза", - отметил он в интервью каналу "Россия-1" (ВГТРК) в четверг.

Ранее мэр Москвы заявил, что в городе наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация с пандемией усложняется.

По данным городского оперативного штаба, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в Москве увеличилось на 30%. За последние сутки в городе было выявлено 1050 случаев коронавируса, это максимум с 22 июня (тогда был зафиксирован 1 081 случай).