Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация с пандемией усложняется.

"Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, ситуация усложняется", - сказал Собянин в эфире "России 1" (ВГТРК).

"И, конечно, нам нужно, во-первых, беречься, во-вторых, четко следовать рекомендациям врачей", - добавил он.

Ранее в четверг Собянин попросил московские компании вернуть сотрудников на удаленку.

По последним данным, в Москве зафиксировано 280 408 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся достигло 5 115 человек, выздоровели 241 656 пациентов. В четверг суточный прирост новых случаев заражения в столице составил 1 050, впервые с июня показатель превысил тысячу человек.