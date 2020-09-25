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За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5115 до 5129, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Сутками ранее оперативный штаб сообщил о 15 жертвах COVID-19 в столице.

По последним данным, в Москве выявлено свыше около 280,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 241 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций пациентов с коронавирусом.

"Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. (...) Это говорит о том, что, действительно, ситуация усложняется", - сказал Собянин в эфире "России 1"/

Москва коронавирус COVID-19

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