В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил органам исполнительной власти усилить контроль за выполнением санитарных ограничений в общественном транспорте, такси и в магазинах, следует из указа, опубликованного на сайте столичной мэрии.

Согласно указу, уполномоченным органам исполнительной власти столицы необходимо довести до граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информацию о необходимости использовать маски и перчатки при посещении торговых точек.

Также соблюдение санитарных правил обязательно при нахождении в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в такси, транспортном средстве, перевозящем пассажиров и багаж по заказу.

Кроме того, говорится в документе, необходимо усилить контроль за соблюдением работодателями требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры у работников, проверки сотрудников на коронавирус.

Ранее Собянин на своем личном сайте также призвал всех жителей столицы "строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.