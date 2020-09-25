Мэрия разъяснила ситуацию с кружками "Московского долголетия" и курением кальянов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве сохраняются ограничения на массовые мероприятия, работу кружков "Московское долголетие" и курение кальянов, говорится в обновленном указе мэра Сергея Собянина. Документ уточнен в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе.

Массовые культурные и спортивные мероприятия можно проводить в помещениях при условии, что залы и трибуны стадионов будут заполняться не больше чем наполовину и при соблюдении социального дистанцирования. Максимальная вместимость закрытых площадок не должна превышать 3000 мест.

Работа кружков и секций "Московского долголетия" возможна только на открытом воздухе. Сохраняются ограничения на работу кружков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях.

Продолжает действовать запрет на курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Запрет на проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в Москве отменили с 1 августа, но ввели ограничения по заполняемости помещений.

Ранее в пятницу мэр Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет снова по возможности изолироваться дома и выходить на улицу минимально. Также он поручил усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.