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Мэрия разъяснила ситуацию с кружками "Московского долголетия" и курением кальянов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве сохраняются ограничения на массовые мероприятия, работу кружков "Московское долголетие" и курение кальянов, говорится в обновленном указе мэра Сергея Собянина. Документ уточнен в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе.

Пандемия коронавируса

Массовые культурные и спортивные мероприятия можно проводить в помещениях при условии, что залы и трибуны стадионов будут заполняться не больше чем наполовину и при соблюдении социального дистанцирования. Максимальная вместимость закрытых площадок не должна превышать 3000 мест.

Работа кружков и секций "Московского долголетия" возможна только на открытом воздухе. Сохраняются ограничения на работу кружков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях.

Продолжает действовать запрет на курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Запрет на проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в Москве отменили с 1 августа, но ввели ограничения по заполняемости помещений.

Ранее в пятницу мэр Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет снова по возможности изолироваться дома и выходить на улицу минимально. Также он поручил усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин Московское долголетие

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