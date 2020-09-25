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На западе Москвы ограничат движение из-за закрытия участка синей ветки метро

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На западе Москвы с 25 сентября по 6 октября ограничат движение частного транспорта из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Речь идет о районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово. В эти дни там будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта.

Будут закрыты для проезда съезд с улицы Ярцевская на дублер Рублевского шоссе; поворот с улицы Ярцевская на улицу Ельнинская; разворот на улице Ярцевская в сторону Рублевского шоссе на пересечении с улицей Партизанская; правые повороты с улицы Большая Дорогомиловская в районе домов 7 и 11 (в направлении области); поворот с улицы Ярцевская на улицу Партизанская в направлении улицы Молодогвардейская и ряд других участков.

Будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: Молодогвардейская; Молдавская; Генерала Ермолова; Дениса Давыдова от д.4 до ул. Генерала Ермолова; Андрея Карлова; Маршала Сергеева в районе д. 16 по улицу Ярцевская и др.

Вдоль трасс компенсационных и регулярных маршрутов общественного транспорта введут временные выделенные полосы.

Участок синей ветки от "Молодежной" до "Парка Победы" закроют для строительства Большой кольцевой линии метро.

Москва Московский метрополитен ЦОДД Фили Кунцево Дорогомилово

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