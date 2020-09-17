Участок синей ветки метро Москвы закроют с 26 сентября по 5 октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Участок Арбатско-Покровской линии московского метро от "Молодежной" до "Парка Победы" збудет закрыт с 26 сентября по 5 октября, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе метрополитена.

Там пояснили, что закрытие необходимо для строительства Большой кольцевой линии метро.

На закрытом участке будут запущены бесплатные автобусы КМ с остановками: "Молодежная" - "Кунцевская" - "Славянский бульвар" - "Парк Победы".

В администрации метрополитена попросили пассажиров пользоваться также Филевской линией метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД).