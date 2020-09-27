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Отопительный сезон в Москве начнется с понедельника

Отопительный сезон в Москве начнется с понедельника
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти столицы приняли решение о досрочном начале отопительного сезона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С завтрашнего дня почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Большинство из них находятся в городе (...). Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома", - написал Собянин на своем сайте в воскресенье.

Он также сообщил о возобновлении программы доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам. Заявки принимаются по телефону "горячей линии": 8-495-870-45-09. Собянин отметил, что с марта по июль такой возможностью воспользовались 32 тысячи дачников-москвичей.

Жители столицы старше 65 лет и граждане любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, с понедельника должны оставаться дома, соответствующий указ подписал ранее Собянин. Им рекомендовано при необходимости перейти на удаленную работу или взять отпуск. Самоизоляция также рекомендована беременным и женщинам в послеродовом периоде.

Власти Москвы уточнили, что вводимые ограничения носят рекомендательный характер, наказывать и штрафовать за выход из дома не будут.

Москва Сергей Собянин

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