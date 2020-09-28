Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Отопление начали включать в жилых домах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"По указанию мэра Москвы сегодня стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тыс. домах", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

По его словам, процедура включения отопления занимает несколько дней. "Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток, но, скорее всего, включим быстрее", - пояснил Бирюков.

Он напомнил, что социальные объекты столицы к теплу начали подключать раньше. "В настоящее время тепло уже подается почти в 2 тыс. учреждений. В ближайшее время отопление заработает во всех объектах соцсферы. Параллельно будет идти подключение домов и офисных зданий. Последними тепло получат предприятия торговли и промышленности", - добавил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать отопительный сезон в Москве досрочно из-за домашнего режима для пожилых людей.