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Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома

Социальные карты пенсионеров блокировать не будут

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома
Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пожилых людей в Москве не будут штрафовать за выход из дома на фоне рекомендации не появляться в общественных местах без необходимости, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит - выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", - написал Собянин в своем блоге.

Он подчеркнул, что штраф могут выписать в случае отсутствия маски при посещении магазина. Собянин также отметил, что социальные карты пожилых москвичей блокировать не планируется.

"Если же поездка (на общественном транспорте) крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки", - подчеркнул Собянин.

Москвичи старше 65 лет, которые продолжают работать, для перехода на дистанционный формат смогут получить больничный по заявке работодателя.

"Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей", - сообщил мэр на своем сайте.

Ранее мэр Москвы рекомендовал москвичам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости.

Заболеваемость коронавирусом в Москве снова начала расти, прирост превысил психологическую отметку в тысячу случаев. За минувшие сутки зарегистрированы 1 560 случаев COVID-19, в целом по России - 7 212 новых случаев.

Москва коронавирус

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