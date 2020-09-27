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При обрушении перехода в Ступине пострадали уже 30 человек

По последним данным, тринадцать пострадавших попали в больницу

При обрушении перехода в Ступине пострадали уже 30 человек
На месте обрушения надземного перехода на предприятии в Ступине
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели сообщили о 30 пострадавших в результате обрушения пешеходного перехода на предприятии в Ступине. По данным Минздрава Подмосковья, в местную больницу госпитализированы 13 человек.

Пятеро из госпитализированных находятся в тяжелой степени тяжести, восемь - в средней степени тяжести.

На месте обрушения перехода работают бригады скорой медицинской помощи, территориального центра медицины катастроф, а также вертолеты санитарной авиации.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Подмосковья, предварительная причина обрушения пешеходного моста - перегрузка.

В ведомстве добавили, что в результате случившегося пострадали 30 человек, всем оказывается необходимая помощь. Ранее сообщалось о 25 пострадавших.

Между тем, как сообщила пресс-служба СКР по Московской области, на место происшествия направились следователи.

"Сотрудники следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области выехали на предприятие, на территории которого произошла поломка конструкции пешеходного моста, в следствии чего он рухнул. Количество пострадавших и госпитализированных уточняется", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что по данному факту следственным отделом организована проверка.

После осмотра места происшествия следователи опросят сотрудников, а также руководство предприятия, будет истребована необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра обрушился в цехе предприятия ООО "ФМ Ложистик". Он упал на инженерные коммуникации и повредил их.

Подмосковье Ступино

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