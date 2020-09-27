Спасатели сообщили о 39 пострадавших при обрушении перехода в Ступине

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По последним данным, при обрушении надземного перехода на территории складского комплекса в Ступино пострадало 39 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.

По данным пресс-службы, погибших нет.

В МЧС отметили, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту происшествия следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области, добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе главка МЧС Подмосковья сообщили, что в поселке Октябрьский города Ступино по улице Заводская, владение 1 произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения ФМ Логистик-Сидорово.