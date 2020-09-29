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Уголовное дело депутата Галяминой рассмотрит Тверской суд Москвы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Тверской суд Москвы, сказала Нефедова.

Галямина обвиняется в неоднократном нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

По версии следствия, в июне депутат размещала в интернете и социальных сетях лозунги с призывом к участию в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы.

При этом, она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства.

Ранее в сентябре СКР сообщил, что завершил расследование дела Галяминой.

Статья 212.1 УК РФ получила известность как "дадинская" - по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы.

Приговор активисту был отменен в 2017 году после постановления Конституционного суда (КС) по его жалобе, который, в частности, указал, что наступление уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, "мотивированной одной лишь неоднократностью правонарушения, выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина".

Кроме того, КС отметил, что реальное лишение свободы при использовании указанной статьи для впервые совершившего преступление может применяться только в случае, если будет установлено, что его проступок представлял опасность для общества и публичное мероприятие утратило мирный характер.

Людмила Нефедова Москва Юлия Галямина Ильдар Дадин Тверской суд

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