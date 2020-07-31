СК предъявил обвинение мундепу Москвы Галяминой по "дадинской статье"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил обвинение муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой в нарушении порядка организации митинга, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков в пятницу.

"Закончился допрос в качестве подозреваемой. Сейчас ей предъявляют обвинение по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказал Бирюков.

Он отметил, что следствие планирует продолжить допрос Галяминой, но уже в качестве обвиняемой.

Как сообщалось, днем в пятницу на даче у муниципального депутата прошел обыск, в ходе которого следствие изъяло у нее технику. После этого Галямина была доставлена на допрос в СК.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в отношении Галяминой возбуждено уголовное дело о нарушении порядка организации митинга (ст. 212.1 УК РФ).

По данным следствия, в начале июля 2020 года "Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек".

В свою очередь, Галямина назвала обвинения в ее адрес за нарушение порядка организации митинга политически мотивированным.

Галямина - российский политик, общественный деятель, журналист. Кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель Высшей школы экономики. Учредитель газеты "Наш Север".

Как сообщалось, 15 июля Таганский суд Москвы оштрафовал Галямину на 200 тыс. руб. за акцию в поддержку журналиста Ильи Азара. Она была признана виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Речь идет о пикете у главка столичного МВД 29 мая в поддержку журналиста Азара, который на тот момент находился под административным арестом за акцию солидарности с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым, находящимся под стражей по обвинению в вымогательстве.

Статья 212.1 УК РФ получила известность как "дадинская" - по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы.

Приговор активисту был отменен в 2017 году после постановления КС по его жалобе, который, в частности, указал, что наступление уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, "мотивированной одной лишь неоднократностью правонарушения, выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина".

Кроме того, КС отметил, что реальное лишение свободы при применении указанной статьи для впервые совершившего преступление может применяться только в случае установления общественной опасности проступка и их утрате публичным мероприятием мирного характера.