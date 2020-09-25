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Завершено расследование уголовного дела депутата Галяминой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве следователи завершили расследование и передали в прокуратуру уголовное дело муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, сообщили в СК.

Изменение Конституции

Ей вменяют так называемую "дадинскую" статью - ст. 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Обвинение в окончательной редакции Галяминой предъявили 31 августа. 1 сентября ее адвокат Михаил Бирюков сказал, что следственные действия по делу закончились, и он и его подзащитная начали изучать материалы дела - 16 томов.

По делу нашли и допросили больше 60 свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, провели "сложную судебную лингвистическую экспертизу", отметили в СК.

Следствие установило, что в начале июля Галямина разместила в интернете и соцсетях лозунги с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 400 человек. Это была акция против изменения Конституции на Пушкинской площади. В день возбуждения уголовного дела в СК отмечали, что на акцию пришли "не менее 150 человек".

В предшествующие 180 суток депутата не раз привлекали к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП, напомнили в СК.

"Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изобличающих фигурантку в инкриминируемом деянии и подтверждающих, что действия женщины были направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства и носили умышленный характер", - говорится в пресс-релизе.

В ходе следствия были установлены и допрошены более 60 свидетелей, изъяты и осмотрены камеры видеонаблюдения, проведена сложная судебная лингвистическая экспертиза.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Статью 212.1 УК называют по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы.

Приговор активисту был отменен в 2017 году после постановления КС по его жалобе, который, в частности, указал, что наступление уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, "мотивированной одной лишь неоднократностью правонарушения, выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина".

Кроме того, КС отметил, что реальное лишение свободы при применении указанной статьи для впервые совершившего преступление может применяться только в случае установления общественной опасности проступка и их утрате публичным мероприятием мирного характера.

Акция против поправок к Конституции в Москве

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Юлия Галямина Москва СКР Михаил Бирюков Ильдар Дадин Конституция

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