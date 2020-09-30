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В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько "Дикси" и парикмахерских

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ряд магазинов, парикмахерских и салонов красоты в Москве приостановили свою деятельность из-за несоблюдения перчаточно-масочного режима посетителями и сотрудниками, число закрытых по этой причине продовольственных магазинов превысило 60, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в среду.

"Несмотря на то, что рейды продолжаются, и, в целом, улучшается ситуация по использованию масок как посетителями, так и сотрудниками магазинов, к сожалению, закрываются магазины Роспотребнадзором за несоблюдение данного (перчаточно-масочного - ИФ) режима. В целом, за последние сутки еще несколько магазинов было закрыто. Закрыты магазины крупных сетей X5 Retail Group, "Дикси", закрыты несколько парикмахерских", - сказал Немерюк журналистам.

По его информации, всего в Москве на сегодняшний день из-за нарушения масочного режима приостановили деятельность 62 продовольственных магазина.

"К ним добавляются несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты", - добавил глава департамента.

Ранее в сентябре Немерюк сообщал, что за нарушение масочного режима столичный ЦУМ был оштрафован более чем на миллион рублей.

Алексей Немерюк Москва Коронавирус

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