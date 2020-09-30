Фитнес-клуб "С.С.С.Р" оштрафуют за отсутствие масок

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве проверяющие Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) обнаружили нарушения масочно-перчаточного режима в фитнес-клубе сети "С.С.С.Р" на Верейской улице. Клубу грозят штрафы.

Об этом сообщила представитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Косачева.

По ее словам, в клубе люди были без масок, а в части помещений не было бактерицидных облучателей. Решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении юридических или должностных лиц.

Косычева напомнила, что административная ответственность для юридических лиц предполагает штраф до полумиллиона рублей, а для должностных - до 100 000 рублей.