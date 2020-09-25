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ЦУМ оштрафован на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он уточнил, что за последнее время предприятиям торговли за подобные нарушения было выписано более 15 тысяч штрафов.

По словам Немерюка, рейды по магазинам Москвы продолжаются, "на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим". "За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы", - напомнил чиновник.

Накануне, 24 сентября, Немерюк сообщил, что работу нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" приостановили в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима.

Глава департамента напомнил, что срок, на который приостанавливают свою работу тот или иной магазин, определяет суд. "Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли", - отметил он.

Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
ЦУМ Москва Алексей Немерюк Коронавирус

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