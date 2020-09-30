В Москве на выходные из-за полумарафона ограничат движение у МГУ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные в окрестностях МГУ будут перекрывать движение из-за полумарафона "Моя столица", сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

С полудня 3 октября до 20:00 4 октября будет перекрыто движение на парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

В воскресенье с 7 утра и до 20:00 будет полностью перекрыта Университетская площадь от Университского проспекта до улицы Косыгина, а с 7 до 18:00 улица Косыгина будет закрыта от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

20 сентября в центре Москвы перекрывали движение ради восьмого Московского марафона.