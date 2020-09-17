В Москве из-за марафона в воскресенье перекроют набережные и улицы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Дорожное движение 20 сентября в Москве будет перекрыто на многих набережных и центральных улицах из-за Московского марафона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"20 сентября с 7:00 до 17:00 будут полностью перекрыты с поэтапным открытием Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская, Пресненская, Краснопресненская, Пречистенская и другие набережные, улицы Хамовнический вал, Лужники, Зубовский бульвар, Крымский проезд, Смоленский бульвар, часть Смоленской улицы", - сказали в пресс-службе.

В ЦОДД также сказали, что будут перекрыты улицы Красная Пресня, Баррикадная, Мантулинская, 1905 года, Тверская, Коровий вал, Балчуг, Большая Ордынка, Моховая, Охотный ряд, Новинский, Яузский, Тверской, Цветной бульвары и ряд других.

Кроме того, перекрытия будут на Устьинском, Малом Москворецком и других мостах.