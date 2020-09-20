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Часть улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье из-за марафона

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Дорожное движение 20 сентября в Москве будет перекрыто на многих набережных и центральных улицах из-за Московского марафона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Там уточнили, что с 7:00 до 17:00 будут полностью перекрыты Лужнецкая, Новодевичья, Савинская, Ростовская, Фрунзенская, Пресненская, Краснопресненская, Пречистенская, Москворецкая, Кремлевская и другие набережные, а также улицы Хамовнический вал, Лужники, Зубовский бульвар, Крымский проезд, Смоленский бульвар, часть Смоленской улицы.

В ЦОДД также сообщили, что будут перекрыты улицы Красная Пресня, Баррикадная, Мантулинская, 1905 года, Тверская, Коровий вал, Балчуг, Большая Ордынка, Моховая, Охотный ряд, Новинский, Яузский , Тверской , Петровский, Страстной, Цветной, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский бульвары, Китайгородский проезд и ряд других .

Кроме того, перекрытия будут на Устьинском, Малом Москворецком и других мостах.

В это время также перекроют Театральный проезд, Лубянскую площадь, Новую и Старую площади, Котельническую и Гончарную набережные.

Москва Московский марафон ЦОДД

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