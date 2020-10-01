Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

Отопление включили в 99% жилых домов Москвы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, тепло подали почти во все жилые дома в городе, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в четверг.

В настоящее время завершается процесс подачи тепла на городские объекты, "проводится пуско-наладка оборудования, работы ведутся в соответствии с графиком", заявил он. "Отопление включено во всех социальных учреждениях и 99% жилых домов", - рассказал Бирюков.

Отопительный сезон начался в столице досрочно, с 28 сентября, из-за рекомендованного мэрией домашнего режима для москвичей 65+ и людей с хроническими заболеваниями.

Петр Бирюков Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин опроверг начало второй волны коронавируса в Москве

Пандемия коронавируса

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

Еще 27 человек с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц
Пандемия коронавируса

Медикам предложили платить за смены, отработанные с COVID-19

Пандемия коронавируса

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

МКАД остался самой опасной московской трассой

Пандемия коронавируса

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Пандемия коронавируса

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');