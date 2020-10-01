Отопление включили в 99% жилых домов Москвы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, тепло подали почти во все жилые дома в городе, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в четверг.

В настоящее время завершается процесс подачи тепла на городские объекты, "проводится пуско-наладка оборудования, работы ведутся в соответствии с графиком", заявил он. "Отопление включено во всех социальных учреждениях и 99% жилых домов", - рассказал Бирюков.

Отопительный сезон начался в столице досрочно, с 28 сентября, из-за рекомендованного мэрией домашнего режима для москвичей 65+ и людей с хроническими заболеваниями.