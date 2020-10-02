В Москве скончались еще 32 пациента с коронавирусом

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5282 до 5314.

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 297 729 случаев заражения COVID-19, вылечились от инфекции 251 018 человек.